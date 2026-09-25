Elazığ\'da iki kişi arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, 2 kişi yaralandı

Elazığ'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar arasında bıçaklı kavga yaşandı. Kavgada iki kişi bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede inceleme yaparken, kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.