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Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Mustafapaşa Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 ABS 958 otomobil ile 23 DR 781 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her içi araçta bulunan toplamda 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.