Elazığ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
ELAZIĞ - Elazığ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, Baskil ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, biri ağır 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.
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