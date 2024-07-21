Elazığ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 yaralı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

21.07.2024 23:40
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Elazığ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Baskil ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, biri ağır 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 yaralı - Son Dakika
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