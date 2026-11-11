Elazığ\'da iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ-Malatya karayolunun 18. kilometresinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ- Malatya karayolu 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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