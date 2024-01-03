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Elazığ'da polis ekipleri tarafından internet kafeler denetlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde bulunan internet kafelerde 6 ekip 14 personel ile denetim yapıldı. Denetimlerde yasal yaş sınırlamasına uyulması ve okulun açık olduğu günlerde 07: 00-18: 00 saatleri arasında okul kıyafetli öğrencilerin girişine izin verilmemesine yönelik uyarılarda bulundu.
Denetimlerin süreceği bildirildi. - ELAZIĞ
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