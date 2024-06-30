Elazığ'da isteme günü kuaförde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Elazığ'da isteme günü kuaförde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ'da isteme günü kuaförde aniden rahatsızlanarak kalp krizi geçiren genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akat'ın cenaze namazı Sürsürü Yeşil Camii'nde kılındıktan sonra gözyaşları içerisinde Asri Mezarlığı'na defnedildi.

30.06.2024 13:47
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Elazığ'da isteme günü kuaförde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden genç kız, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Sürsürü Mahallesi'nde bir kuaför ve makyaj salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşama sözü olan Tuğçe Akat (29), gittiği kuaför salonunda aniden rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kadının kalp krizi geçirdiği belirlendi. Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Akat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan otopsi sonucunda genç kadının kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi.

Akat'ın cenaze namazı bugün Sürsürü Yeşil Camii'nde kılındı. Cenaze namazına ailesi, arkadaşları ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Akat, gözyaşları içerisinde Asri Mezarlığı'na defnedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da isteme günü kuaförde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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