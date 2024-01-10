Elazığ\'da Jandarma Dedektifleri (JASAT) Tarafından 426 Şüpheli Yakalandı

Elazığ'da Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 426 şüpheli yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla 2023 yılında Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan araştırma ve soruşturma sonucunda 133 faili meçhul olay aydınlatıldı. Olaylara karışan 426 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Yakalanan 280 şüpheli çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Elazığ Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ELAZIĞ