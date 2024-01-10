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Elazığ'da Jandarma Dedektifleri (JASAT) Tarafından 426 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da Jandarma Dedektifleri (JASAT) Tarafından 426 Şüpheli Yakalandı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda son bir yıl içerisinde 426 şüpheli yakalandı. Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan araştırma ve soruşturma sonucunda 133 faili meçhul olay aydınlatıldı ve 426 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Tutuklanan 280 şüpheli Elazığ Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Elazığ\'da Jandarma Dedektifleri (JASAT) Tarafından 426 Şüpheli Yakalandı
10.01.2024 - 09:54,  Güncelleme: 09:55
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Elazığ'da Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 426 şüpheli yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla 2023 yılında Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan araştırma ve soruşturma sonucunda 133 faili meçhul olay aydınlatıldı. Olaylara karışan 426 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Yakalanan 280 şüpheli çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Elazığ Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Jandarma Dedektifleri (JASAT) Tarafından 426 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da Jandarma Dedektifleri (JASAT) Tarafından 426 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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