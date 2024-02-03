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Elazığ'da jandarma dosta güven düşmana korku salıyor - Son Dakika
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Elazığ'da jandarma dosta güven düşmana korku salıyor

Elazığ\'da jandarma dosta güven düşmana korku salıyor

Jandarma Genel Komutanlığı, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nın faaliyetlerini paylaşarak, jandarmanın dosta güven düşmana korku saldığı görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı. Jandarma ekipleri, botla devriye görevi, sokak hayvanlarını besleme, asayiş sağlama, trafik kontrolü ve arama faaliyetleri gibi birçok alanda aktif olarak çalışmaktadır.

03.02.2024 22:41
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Elazığ'da jandarma dosta güven düşmana korku salıyor

ELAZIĞ - Jandarma Genel Komutanlığınca Elazığ İl Jandarma Komutanlığının faaliyetleri paylaşıldı. Jandarmanın, dosta güven düşmana korku saldığı görüntüler büyük beğeni topladı.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesaplarından "Medeniyetin beşiği Harput diyarında görevimizin başındayız. Elazığ İl Jandarma Komutanlığımız, vatandaşlarımızın huzur ve emniyeti için kendilerine verilecek her türlü göreve daima hazır" notuyla Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmalarını paylaştı. Baraj gölü üzerinde botla devriye görevi atan, sokak hayvanlarını besleyen, motosikletle asayişi sağlayıp, trafik kontrolü ile olay yeri incelemesi gerçekleştiren ve dağlık alanda arama faaliyetinde bulunan jandarma ekiplerinin dosta güven düşmana korku saldığı görüntüler büyük beğeni topladı.

Kaynak: İHA

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