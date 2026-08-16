Aracın teker kısmına sıkışan kediler kurtarıldı - Son Dakika
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Aracın teker kısmına sıkışan kediler kurtarıldı

Aracın teker kısmına sıkışan kediler kurtarıldı
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Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi'nde bir vatandaş, aracını çalıştırmak için otoparka indiğinde teker jantında kedilerin sıkıştığını fark etti. Kendi çabasıyla kurtaramayınca itfaiyeye haber verdi. Ekipler, anne ve 5 yavru kediyi sıkıştıkları yerden çıkarıp doğaya saldı.

Elazığ'da bir aracın teker kısmına ait jantta sıkışan 5'i yavru toplamda 6 kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah aracını çalıştırmak için otoparka inen vatandaş, aracının teker kısmında yavru kedilerin olduğunu fark etti. İlk başta kendi çabasıyla sıkışan kedileri kurtarmak isteyen şahıs, başarısız olunca durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, aracın tekerin jant kısmında sıkışan anne ve 5 yavru kediyi bulunduğu yerden kurtararak doğaya saldı.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Ataşehir, Kurtarma, İtfaiye, Olaylar, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aracın teker kısmına sıkışan kediler kurtarıldı - Son Dakika

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