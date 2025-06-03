Elazığ\'da Kaçak Avlanan 65 Kilogram Balık Ele Geçirildi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada kaçak avlandığı belirlenen 65 kilogram balık ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde Denizli köyü Yahyalı mezrasında Keban Baraj Göleti'nde 500 metre uzunluğunda misina ağ tespit edildi. Ekipler, misina içerisinde 35'i alabalık, 30'u da sazan balığı olmak üzere toplam 65 kilogram kaçak avlanmış balık ele geçirdi. Ele geçirilen balıklar yeniden yaşam alanlarına bırakılırken, misina ekipler tarafından imha edildi. - ELAZIĞ