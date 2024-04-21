Elazığ'da kalp krizi geçiren annesini aracıyla hastaneye götürmeye çalışan sürücü kaza yaptı. Sürücünün de yaralandığı kaza sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Gülnaz Ç. (67) evde kalp krizi geçirdi. Durumu gören oğlu F.Ç., annesini aracına koyarak hastaneye yetiştirmeye çalıştı. Hastaneye giderken Vali Fahribey Caddesi'nde otomobilinin kontrolünü kaybeden sürücü, refüje çıktıktan sonra yolun karşısına geçerek park halindeki bir hafif ticari araca çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü ve kalp krizi geçiren annesi, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kalp krizine bağlı hayatını kaybetti. Oğlunun ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Kalp Krizi Geçiren Kadın Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Batman'ın Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, Kozluk Sason sınırında bulunan Harami Gediği üs bölgesinde görev yapan güvenlik korucularıyla bir araya geldi. Güngör, korucuların vatanın bölünmez bütünlüğü ve ülkenin her karış toprağının korunmasında başarılı bir şekilde görev yaptığını ifade ederek, başarılar diledi.
Maltepe'de uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada pelüş oyuncak ayının içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kırşehir'de etkisini gösteren şiddetli lodos nedeniyle Kalehöyük'teki Türk bayrağı yırtıldı. Şehrin simgelerinden biri olan bayrak, geçmişte de yırtılmış ve yenilenmişti. Vali İrfan Kurucu döneminde yapılan çevre düzenlemesi sonrasında bayrak, şehrin önemli simgelerinden biri haline gelmişti.
Çankırı'da etkili olan fırtınaya dayanamayan çifte minareli caminin bir minaresi yıkıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, minarenin üzerine yıkıldığı araç ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından cami dron ile havadan görüntülendi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ilçenin en büyük otellerinden birisinde uzun yıllar aşçıbaşı olarak çalışan İhsan Sarıkaya tek başına yaşadığı konteyner tipi ahşap barakada çıkan yangında 2 köpeği ile birlikte feci şekilde yaşamını yitirdi. Barakanın içinde çok sayıda alkol şişesi bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?