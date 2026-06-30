Elazığ\'da Kamyon Çarpışması: 1 Yaralı

Elazığ'da iki kamyonun çarpıştığı kazada, kamyonların birinin dorsesi yerinden çıkarken 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl kara yolu Çayırdam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.Ç. idaresindeki 23 AFZ 078 plakalı kamyonla, A.H. idaresindeki 23 FF 830 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada bir kamyonun dorsesi yerinden çıkarken 1 kişi de yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ