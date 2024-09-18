Elazığ\'da Kamyon Direği Devirdi

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Elazığ'da damperi açık unutulan kamyon, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğini devirdi.

Olay, merkez Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, damperi açık seyir halinde olan kamyon KGYS direğini devirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Trafik tek taraflı olarak ulaşıma kapatıldı. Direğin kaldırılması ile trafik tekrar ulaşıma açıldı. - ELAZIĞ