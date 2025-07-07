Elazığ\'da Kamyon Lastiği Patladı

Elazığ'da seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan kamyon, yol kenarındaki tel örgülere çarparak durabildi. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu Yolçatı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonun tekeri büyük bir gürültü ile patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yolun kenarındaki tel örgülere çarparak durdu. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ