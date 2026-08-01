Elazığ’da kamyon yat yattı:Faciadan dönüldü

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde freni boşaldığı iddia edilen kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Kazada yaralanan olmazken, muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldü.

Kaza, Kovancılar ilçesi Tunceli Kavşağı yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyon freninin boşalması üzerine kontrolden çıkarak yol kenarında devrildi. İhbar üzerine olay yerine Kovancılar Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.