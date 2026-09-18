Elazığ'da kamyondaki yangına beton mikseri sürücüsü hortumla müdahale etti - Son Dakika
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Elazığ'da kamyondaki yangına beton mikseri sürücüsü hortumla müdahale etti

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Elazığ\'da kamyondaki yangına beton mikseri sürücüsü hortumla müdahale etti
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Elazığ'da bir kamyonun alt kısmında çıkan yangın, olay yerinden geçen beton mikseri sürücüsünün hortumla müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü.

Elazığ'da bir kamyonda çıkan yangını gören beton mikseri sürücüsü müdahale etti. Yangın duyarlı sürücüsünün müdahalesi ile daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, Ulukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kamyonun alt kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada olay yerinden geçen beton mikseri sürücüsü hemen durarak müdahale etmeye başladı. Hortumla müdahale eden sürücü yangının büyümesini engelledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü.

Kaynak: İHA
3. SayfaOlaylarİtfaiyeElazığSon Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da kamyondaki yangına beton mikseri sürücüsü hortumla müdahale etti - Son Dakika
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