Elazığ'da Karagedik mevkiinde refüje çıkan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da Karagedik mevkiinde refüje çıkan otomobilde 2 kişi yaralandı

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Elazığ\'da Karagedik mevkiinde refüje çıkan otomobilde 2 kişi yaralandı
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Elazığ-Bingöl kara yolu Karagedik mevkiinde kontrolden çıkan TOFAŞ marka otomobil refüje çıktı, kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, inceleme başlatıldı.

Elazığ'da kontrolden çıkan TOFAŞ marka otomobilin refüje çıkması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl kara yolu Karagedik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TOFAŞ marka otomobil, refüje çıkarak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elazığ'da Karagedik mevkiinde refüje çıkan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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