Elazığ\'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Olgunlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 ABZ 064 plakalı otomobil ile 23 AFZ 321 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, yaralılardan biri araç içerisinde sıkıştı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentte hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ