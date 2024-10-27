Elazığ\'da Kayıp Çocuk Krizi

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Elazığ'da çocuklarına ulaşamayan ailenin haber vermesi üzerine ekipleri seferber olurken, iki gencin uyuduğu ortaya çıktı.

Olay, Nailbey Mahallesi Bağlar Sokak'ta bulunan 5 kartlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesi, Muhammet ve Miraç B. kardeşlerden bir süre haber alamadı. Cep telefonlarını açmayınca ailesi hemen evin yolunu tuttu. Bir süre sonra eve gelen aile bireyleri, kapıyı açamayınca uzun süre zile bastı. Fakat herhangi bir dönüş alamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, aracın merdiveni ile balkona yaklaştığı sırada kardeşlerden biri balkona çıktı. İki kardeşin uyuduğunu beyan etmesi üzerine ekipler, olay yerinden ayrıldı.

Büyük panik ve korku yaşayan aile ise çocuklarına bir şey olmadığını görünce rahat nefes aldı. - ELAZIĞ