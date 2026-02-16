Elazığ\'da Kaza: 2 Yaralı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarparak yan yattı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kovancılar ilçesi Elazığ Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 AEH 770 plakalı otomobil, Bingöl istikametinden gelirken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç şarampole uçarak yan yattı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ