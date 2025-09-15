Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Millet Bahçesi'ne girdi. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Çaydaçıra kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 FN 553 plakalı otomobil, Millet Bahçesi'ne girdi. Kazada, 5 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?