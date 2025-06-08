Elazığ\'da Kaza: İki Yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştı kazada biri takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil takla atarken, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipler olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ