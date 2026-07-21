Elazığ\'da Kaza: Otomobil Hurdaya Döndü

Elazığ'da önce çöp konteynırına ardından da bahçe duvarına çapan otomobil hurdaya döndü. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Yurtbaşı beldesi Cumhuriyet Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce çöp konteynırına ardından da bahçe duvarına çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ