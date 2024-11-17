Elazığ'da Kepçe Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Elazığ'da Kepçe Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti

Elazığ'da bir şantiyede kepçenin devrilmesi sonucu iki genç hayatını kaybetti, inceleme başlatıldı.

17.11.2024 00:41
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Elazığ'da akılalmaz olay: Operatör lavaboya gitti, kepçeyi çalıştırmak isteyen 2 genç hayatını kaybetti

ELAZIĞ - Elazığ'da bir şantiye alanında meydana gelen kazada kepçenin devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti. İki gencin, operatörün lavaboya gitmesi sonrası kepçeye bindiği öğrenildi.

Olay, Sarı Çubuk köyündeki bir inşaat şantiyesinde çalışmalara devam edildiği sırada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, şantiye alanında kullanılan kepçenin henüz bilinmeyen bir nedenle devrilmesi sonucu Murat Ateş ve Yusuf Gözel ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Murat Ateş ve Yusuf Gözel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İddiaya göre, kepçe operatörü lavabo ihtiyacını karşılamak için tuvalete gittiği sırada iki gencin kepçeye bindiği ve kepçenin devrildiği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

İnceleme, İnşaat, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Kepçe Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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