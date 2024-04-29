Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 kişi yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 kişi yakalandı

Elazığ\'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 kişi yakalandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık, silahla yağma, uyuşturucu madde kullanma gibi suçlardan aranan 22 kişi yakalandı. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.

29.04.2024 14:00  Güncelleme: 14:07
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Elazığ'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 kişi, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik 20-28 Nisan 2024 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan 23 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, hırsızlık suçundan 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, silahla yağma 16 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, hırsızlık-uyuşturucu madde kullanma-konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 16 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, başkasına ait banka ve kredi kartının izinsiz kullanılması ve hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, hırsızlık-uyuşturucu madde kullanma suçundan 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, hırsızlık-dolandırıcılık suçlarından 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs 0-5 yıl arası çeşitli suçlardan aranması olan 15 şahıs yakalandı.

Öte yandan, ateşli silahla kasten yaralama suçundan 1 şahıs, hırsızlık suçundan 3 şahıs yakalandı. Yakalanan toplam 26 şüpheli şahıs, Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 kişi yakalandı - Son Dakika

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