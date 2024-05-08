Elazığ\'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 26 Zanlı Yakalandı

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Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 zanlı yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak veya kullanmak, güveni kötüye kullanmak, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, dolandırıcılık ve yaralama olmak üzere birçok suçtan kesinleşmiş hapis cezası olan 26 zanlı yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ