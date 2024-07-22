Elazığ'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 48 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elazığ'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 48 Kişi Yakalandı

Elazığ\'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 48 Kişi Yakalandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48 kişi yakalandı. Operasyon, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Yakalanan kişiler arasında silahla tehdit, kasten yaralama, kasten öldürme, uyuşturucu madde ticareti yapmak, hırsızlık ve diğer çeşitli suçlardan arananlar bulunuyor. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22.07.2024 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48 kişi yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik 3 - 21 Temmuz arasında çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda, silahla tehdit ve kasten yaralama suçundan 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, kasten öldürme suçundan 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, hırsızlık suçundan 11 yıl 3 ay, 8 yıl, 7 yıl 3 ay, 6 yıl 3 ay ve 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi, hırsızlık 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, kasten yaralama ve hükümlünün kaçması suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ve 0-5 yıl arası çeşitli suçlardan aranması olan 38 şahıs olmak üzere toplamda 48 kişi yakalandı.

Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Operasyon, Elazığ, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 48 Kişi Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:20 Dilan Polat’ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi Dilan Polat'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
10:58 Kamala Harris kimdir Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak Kamala Harris kimdir? Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak
10:36 Ülkede turist istemiyorlar 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi
10:22 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
10:42 Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu
10:33 Fenerbahçe’ye piyango vurdu Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır
10:23 ABD’de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı ABD'de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı
10:03 Mourinho’dan herkesi şaşırtan tercihler Fenerbahçe’nin Lugano maçı kadrosu belli oldu Mourinho'dan herkesi şaşırtan tercihler! Fenerbahçe'nin Lugano maçı kadrosu belli oldu
10:02 İbrahim Tatlıses, 15 yıl sonra barıştığı Yıldız Tilbe’nin sahnesine 100 adet gül yolladı İbrahim Tatlıses, 15 yıl sonra barıştığı Yıldız Tilbe'nin sahnesine 100 adet gül yolladı
09:46 Ölen annesinin cesedini 5 yıl boyunca evde sakladı Ölen annesinin cesedini 5 yıl boyunca evde sakladı
09:41 Üsküdar’da çöp sorunu bitmiyor Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı Üsküdar'da çöp sorunu bitmiyor! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 11:46:10. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 48 Kişi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement