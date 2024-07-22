Elazığ\'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 48 Kişi Yakalandı

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Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48 kişi yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik 3 - 21 Temmuz arasında çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda, silahla tehdit ve kasten yaralama suçundan 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, kasten öldürme suçundan 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, hırsızlık suçundan 11 yıl 3 ay, 8 yıl, 7 yıl 3 ay, 6 yıl 3 ay ve 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi, hırsızlık 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, kasten yaralama ve hükümlünün kaçması suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ve 0-5 yıl arası çeşitli suçlardan aranması olan 38 şahıs olmak üzere toplamda 48 kişi yakalandı.

Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ