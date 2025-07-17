Elazığ\'da Kireç Fabrikasında Yangın

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir kireç fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kireç fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ