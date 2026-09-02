Elazığ’da konteyner üretim tesisinde yangın - Son Dakika
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Elazığ’da konteyner üretim tesisinde yangın

Elazığ’da konteyner üretim tesisinde yangın
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Elazığ Ataşehir Mahallesi'ndeki konteyner üretim tesisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü; çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da konteyner üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Ataşehir Mahallesi 23040 Sokak'taki konteyner üretim tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenden dolayı tesisin içerisinde yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar yaptıkları ilk müdahalelerin ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

İnceleme, Ataşehir, 3. Sayfa, İtfaiye, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ’da konteyner üretim tesisinde yangın - Son Dakika

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