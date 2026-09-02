Elazığ’da konteyner üretim tesisinde yangın

Elazığ'da konteyner üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Ataşehir Mahallesi 23040 Sokak'taki konteyner üretim tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenden dolayı tesisin içerisinde yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar yaptıkları ilk müdahalelerin ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.