Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu, 3 kişi yaralandı

Elazığ\'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu, 3 kişi yaralandı

Elazığ'da meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil tarlaya uçtu ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme yapıyor.

31.03.2024 11:37
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Elazığ'da kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl Karayolu 20. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 23 BB 098 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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