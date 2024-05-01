Elazığ\'da kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 2\'si çocuk 3 kişi yaralandı

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Elazığ'da kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Abdullahpaşa Mahallesi Prof. Dr. Turan Yazgan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 06 BY 4808 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ