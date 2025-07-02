Elazığ\'da Korna ile Bina Yıkıldı

Elazığ'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 5 katlı bir bina, korna sesi ile yıkıldı.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ'da, ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede, Abdullahpaşa Mahallesi'nde yıkımına başlanan 5 katlı bina, korna sesi ile yıkıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ
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