Elazığ\'da Korna ile Bina Yıkıldı

Elazığ'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 5 katlı bir bina, korna sesi ile yıkıldı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ'da, ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede, Abdullahpaşa Mahallesi'nde yıkımına başlanan 5 katlı bina, korna sesi ile yıkıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ