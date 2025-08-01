Elazığ\'da Krom Ocağında Göçük: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Elazığ'da Polay Madencilik'in işlettiği krom ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan ve 7 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan Hasan Çoşkun'un cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Alacakaya ilçesi Kayaönü mevkiinde saat 09.30'da Polay Madencilik'in işlettiği krom ocağında göçük meydana geldi. 4 işçiden 3'ü kendi imkanlarıyla çıkarken biri ise göçük altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler 7 saatlik çalışmanın ardından Hasan Coşkun'un (45) cansız bedenine ulaştı.

Yapılan incelemenin ve çalışmanın ardından işçinin cansız bedeni ocak içerisinden çıkartılarak otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili adli ve idaresi soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ