Elazığ\'da baca yangını paniğe neden oldu

Elazığ'da bir lokantanın baca kısmında çıkan ve paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, İcadiye Mahallesi Kuyulu Sokak'a bulunan iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle lokantaya ait baca kısmında yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. - ELAZIĞ