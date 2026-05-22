Elazığ\'da Lokantada Bacadan Yangın Çıktı

Elazığ'da bir lokantanın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Malatya Caddesi üzerindeki bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biriken yağlardan dolayı lokanta bacasında yangın çıktı. İçeriyi bir anda dumanlar sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın kısa süreli paniğe neden oldu. - ELAZIĞ