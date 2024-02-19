Elazığ'da Lokantanın Bacasında Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Elazığ'da Lokantanın Bacasında Çıkan Yangın Söndürüldü

Elazığ\'da Lokantanın Bacasında Çıkan Yangın Söndürüldü

Elazığ'da bir lokantanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

19.02.2024 11:21  Güncelleme: 11:25
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Elazığ'da bir lokantanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Olay, merkez Balakgazi Caddesi üzerinde bir iş merkezinin altında bulunan lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lokantanın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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