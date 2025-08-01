Elazığ\'da Maden Göçüğü: 1 İşçi Kurtarılmayı Bekliyor

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Palu ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçinin kendi imkanlarıyla kurtulduğunu, 1 işçiyi arama kurtarma çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti.

Alacakaya ilçesi Kayaönü mevkiinde sabah saatlerinde Polay Madencilik'in işlettiği krom ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine sevk edilen sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri, göçük altında kalan 1 işçinin kurtarılması için çalışma başlattı. Olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Numan Hatipoğlu, "Palu ilçemizin Kayaönü köyünde bulunan krom madeninde sabah 09.30 sularında gerçekleşen kazada göçük altında şu an itibarıyla 1 işçimiz bulunmakta. Göçüğün ilk anında 3 işçimiz kendi imkanlarıyla kurtuldular. Olay yerine hemen AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi. Yine ayrıca ilimizdeki tahlisiye ekipleri olay yerine geldi. Tahlisiye ekipleri biliyorsunuz maden göçüklerinde çok önemli görevler görürler. Hem tahkimat yaparak hem de güvenli bir şekilde ilerleyerek göçük altındaki işçimizi kurtarmak için çalışıyorlar. O anlamda da tahlisiye ekiplerimiz 23 kişi içeride. AFAD'a, UMKE'ye ve diğer ekiplerimize bağlı 80 kişi de olaya müdahale ediyorlar. İnşallah dileğimiz vatandaşımızın canlı olarak kurtarılması. Tüm duamız ve umudumuz bu doğrultuda. Ben tekrar ilimize, ilçemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - ELAZIĞ