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Elazığ'da Mamun operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da Mamun operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen Mamun operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Elazığ\'da Mamun operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1\'i tutuklandı
25.12.2023 - 21:49,
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Elazığ'da önceki gün düzenlenen 'Mamun' operasyonunda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da 23 Aralık'ta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde farklı tarihlerde meydana gelen ateşli silahla kasten yaralama, mala zarar verme, araç kurşunlama ve genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi olaylarını aydınlatmak ve suça azmettiren, iştirak ve yardım, eylem birlikteliği ile hareket eden şüpheli şahıs ile suç unsurlarının yakalanmasına yönelik Mamun operasyonu düzenlendi. Operasyon çerçevesinde ve geçmiş tarihlerde yapılan uygulamalarda 17 defa ruhsatsız tabanca ile yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların üzerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 81 adet fişek, 1 adet kılıç, 2 adet kesici alet, 1 adet dolu kartuş, 7 parça halinde 34,6 gram taş kokain, 2 parça halinde 2,79 gram esrar maddesi, 1 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 6 adet amonyak çözeltisi, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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