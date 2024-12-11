Elazığ\'da Market Çalışanı Kıyma Makinesine Sıkıştı

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Elazığ'da eli kıyma makinesine sıkışan market çalışanı, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Abdullahpaşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi üzerindeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kasap reyonundaki bir çalışan, elini kıyma makinesine kaptırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekiplerince kurtarılan çalışan, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ