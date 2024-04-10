Elazığ'da mart ayında meydana gelen 218 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 126 kişi de yaralandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Elazığ'da mart ayında 218 trafik kazası meydana geldi. İstatistiklere göre kentte meydana gelen 218 kazada 126 kişi yaralanırken, 2 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 84'ü yaralanmalı olurken, 134'ünün ise maddi hasarlı olduğu açıklandı. Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:
"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek." - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Mart Ayında 218 Trafik Kazası: 2 Ölü, 126 Yaralı - Son Dakika
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin dereye uçması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kazada, araçta başka kişi olup olmadığı ise araştırılıyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşlı bir adam, bayram namazını kılarken fenalaşarak hayatını kaybetti. Camide namaz sırasında rahatsızlanan adam için sağlık ekipleri müdahale etti, ancak tüm çabalara rağmen adam kurtarılamadı.
Mardin Emniyet Müdürlüğü, şehiriçi ve şehirlerarası yollarda trafik kazalarını önlemek için 9 günlük tatilde denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Aşırı hız, kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanma gibi konularda yapılan denetimlerde 7 bin 825 araç denetlenirken 904 araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı. Sürücülere araçta cep telefonu kullanımının riskleri ve alkollü araç kullanımının sonuçları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Bursa'da bayram namazı kılmak için gittiği camide kalp krizi geçiren Ehliman Bayram, hayatını kaybetti.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çember operasyonu kapsamında, 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.G. isimli şahıs, Şehitkamil İlçesi'nde bir bağ evinde yakalandı. M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hakkari'nin Durankaya beldesinde yaşanan sel felaketi sonucunda, dereye düşen bir vatandaş hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Ali Üzüm isimli vatandaşın ayağının kayması sonucu dereye düştüğü ve sel sularıyla sürüklenerek hayatını kaybettiği belirtildi. Üzüm'ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından Durankaya beldesinde defnedilecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Fransa'da yaşadığı tespit edilen PKK terör örgütü üyesi Mehmet Kopal'ın Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Mehmet Kopal, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranıyordu ve sınırdışı kararı alınarak Türkiye'ye getirildi.
ABD'nin en zengin şehirlerinden biri olan Seattle'da fuhuşun olağanüstü artışı dikkat çekiyor. Gündüzleri bile kadınların her köşe başında müşterilerini beklediği görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu.
Elazığ-Diyarbakır kara yolunda yapılan bir uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada, salamura peyniri dolu bir bidon içerisinde 70 gram preslenmiş toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?