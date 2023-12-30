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Elazığ'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremde yerin hareket ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Elazığ'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremde yerin hareket ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Elazığ'da saat 16.26'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremde, yerin hareket ettiği anlar Baskil ilçesine bağlı Demirlibahçe köyünde bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı belirtildi.

Elazığ\'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremde yerin hareket ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı
30.12.2023 - 21:17,
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Elazığ'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremde yerin hareket ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 16.26'da merkez üssü Elazığ olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Deprem anı ise Baskil ilçesine bağlı Demirlibahçe köyünde bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, deprem anında yerin hareket ettiği görülüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremde yerin hareket ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremde yerin hareket ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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