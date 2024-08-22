Elazığ'da Mezarlıkta Çeşme Hortumu Çalındı

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Elazığ'da bir mezarlıkta bulunan ve mezarların sulanması için kullanılan çeşmenin hortumu çalındı. Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı.

Olay Baskil ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Yukarı Nazaruşağı mezarlığında bulunan çeşme hortumu kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Sabah mezarlığa giden vatandaşlar, her gün mezarlıkların sulanması için kullandıkları hortumun olmadığını fark etti. Kendi imkanları ile mezarlarını sulayan vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Vatandaşlar, maddi bir değeri olmayan ama mezarların sulanması için kullanılan hortumun ne amaçla çalındığını anlayamadıklarını ifade etti. - ELAZIĞ