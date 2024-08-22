Elazığ'da Mezarlıkta Çeşme Hortumu Çalındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elazığ'da Mezarlıkta Çeşme Hortumu Çalındı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde bulunan bir mezarlıkta, mezarların sulanması için kullanılan çeşme hortumu çalındı. Vatandaşlar duruma şaşkınlıkla tepki gösterdi.

22.08.2024 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da bir mezarlıkta bulunan ve mezarların sulanması için kullanılan çeşmenin hortumu çalındı. Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı.

Olay Baskil ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Yukarı Nazaruşağı mezarlığında bulunan çeşme hortumu kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Sabah mezarlığa giden vatandaşlar, her gün mezarlıkların sulanması için kullandıkları hortumun olmadığını fark etti. Kendi imkanları ile mezarlarını sulayan vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Vatandaşlar, maddi bir değeri olmayan ama mezarların sulanması için kullanılan hortumun ne amaçla çalındığını anlayamadıklarını ifade etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

3-sayfa, Baskil, Çeşme, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Mezarlıkta Çeşme Hortumu Çalındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı İşte ülke puanında son durum Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum
08:16 İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
15:26 Premier Lig’den Süper Lig’e Taraftarın çağrısı işe yaradı Premier Lig'den Süper Lig'e! Taraftarın çağrısı işe yaradı
15:12 Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler! Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar
15:08 Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 10:22:44. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da Mezarlıkta Çeşme Hortumu Çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement