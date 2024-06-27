Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

27.06.2024 18:57
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Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 23 ABL 577 plakalı otomobil ile 23 M 0019 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

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