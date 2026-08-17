Elazığ'da Motosiklet Kazası: 15 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Elazığ'da Motosiklet Kazası: 15 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Elazığ\'da Motosiklet Kazası: 15 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Elazığ'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken yaya ağır yaralandı.

Elazığ'da motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken yaya ise ağır yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl yolu Şahsuvar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan F.I.'ya (30), Kemal Aygün (15) idaresindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yaya ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Sürücü Aygün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, 3. Sayfa, Trafik, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da Motosiklet Kazası: 15 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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