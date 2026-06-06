Elazığ\'da motosiklet kazası

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, merkez Mehmet Güçlü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet devrilirken sürücü ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ