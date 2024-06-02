Elazığ\'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

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Elazığ'da motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolunun 60. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Ulusoy (26) idaresindeki 01 SK 029 motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yola savrulan Ulusoy, hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Ulusoy'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - ELAZIĞ