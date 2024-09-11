Elazığ'da Motosiklet-Yaya Kazası - Son Dakika
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Elazığ'da Motosiklet-Yaya Kazası

Elazığ\'da Motosiklet-Yaya Kazası

Elazığ'da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada, hem yaya hem de motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, merkez Yahya Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

11.09.2024 00:22
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Elazığ'da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada, hem yaya hem de motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, merkez Yahya Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 23 AEV 822 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan F.D.'ye çarptı. Kazada, hem yaya hem de motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Motosiklet-Yaya Kazası - Son Dakika

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