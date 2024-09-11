Elazığ\'da Motosiklet-Yaya Kazası

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Elazığ'da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada, hem yaya hem de motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, merkez Yahya Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 23 AEV 822 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan F.D.'ye çarptı. Kazada, hem yaya hem de motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ