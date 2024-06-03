Elazığ'da mutfaktan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Elazığ'da mutfaktan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü

Elazığ\'da mutfaktan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü

Elazığ'ın Sarayatik Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın en üst dairenin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü. Evdekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yangına müdahale ederek daha fazla yayılmasını engelledi.

03.06.2024 17:40
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Elazığ'da mutfaktan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, Sarayatik Mahallesi Meydancık Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın en üst dairenin mutfağında elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden evdekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek daha fazla yayılmadan söndürdü. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

İtfaiye, Elazığ, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da mutfaktan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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