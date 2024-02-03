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Elazığ'da Narvas uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi, 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da Narvas uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi, 6 kişi tutuklandı

Elazığ\'da Narvas uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi, 6 kişi tutuklandı

Elazığ'da gerçekleştirilen Narvas uygulamasında yapılan operasyonlarda, 1 kilo 200 gram esrar, 500 gram skunk, 277 gram esrar, 3.74 gram metamfetamin ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Uygulama kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

03.02.2024 10:25
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Elazığ'da gerçekleştirilen Narvas uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi. Uygulamada gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sokak satıcılarının tespitine yönelik, vatandaşlar tarafından iletilen bildirim, mesaj ve ihbarların analiz edilmesi, yoğunluk gösteren alanların belirlenmesi ile yer ve zaman odaklı operasyonları sağlayan Narvas uygulaması gerçekleştirildi. Hicret, Çarşı, İzzet Paşa, Karşıyaka, Sanayi, Akçakiraz ve Ulukent Mahallelerinde 16 farklı noktada ring halinde ve sabit olarak 27 ekip ile birlikte yapılan uygulamalarda, 2 parça halinde 1 kilo 200 gram esrar maddesi, 500 gram skunk maddesi, 4 parça halinde 277 gram esrar maddesi, 5 parça halinde 3.74 gram metamfetamin maddesi, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Ayrıca Narvas Uygulaması ile bağlantılı yer ve analiz çalışmaları neticesinde tespit edilerek yapılan operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti suçundan 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Elazığ'da Narvas uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi, 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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