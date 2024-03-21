Elazığ\'da çocukların güvenliği için okul önlerinde denetimler devam ediyor

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Elazığ'da polis ekiplerince çocukların güvenliği için okul önlerinde denetimler devam ediyor.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukların eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri ve her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik uygulama gerçekleştirdi. İl merkezinde 8 ekip ve 18 personel ile Arif Nihat Asya Ortaokulu, Şehit Fethi Murat İlkokulu, Hıdır Sever Anadolu Lisesi önü ve çevresinde şüpheli şahıslar, araçlar, servis araçları ve iş yerlerinde uygulama ve denetimler gerçekleştirildi. Uygulamaların devam edeceği kaydedildi. - ELAZIĞ